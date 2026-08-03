Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Νιόν το απόγευμα της Δευτέρας (3/8, 15:00), εκεί όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα playoffs του Conference League.

Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ θα βρίσκονται κανονικά, διεκδικώντας το εισιτήριο για την League Phase της διοργάνωσης.

Για να δώσει το «παρών» στην κλήρωση, το «τριφύλλι» καλείται πρώτα να κάμψει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948. Εφόσον οι «πράσινοι» πάρουν την πρόκριση, θα περάσουν στα playoffs, απέχοντας πλέον μόλις ένα βήμα —και μία ακόμα πρόκριση— από την εξασφάλιση της παρουσίας τους στo... κυρίως μενού του θεσμού.

Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και προκριθεί, ο Παναθηναϊκός θα τοποθετηθεί δεδομένα στο γκρουπ των ισχυρών. Αυτό το καθεστώς του επιτρέπει να αποφύγει πολύ υψηλά εμπόδια στην κλήρωση, αποφεύγοντας ομάδες όπως η Αταλάντα, η Μπράιτον, η Μονακό και ο Άγιαξ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού