Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League
Τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League μαθαίνει ο Παναθηναϊκός, εφόσον οι «πράσινοι» ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948.
Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Νιόν το απόγευμα της Δευτέρας (3/8, 15:00), εκεί όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα playoffs του Conference League.
Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ θα βρίσκονται κανονικά, διεκδικώντας το εισιτήριο για την League Phase της διοργάνωσης.
Για να δώσει το «παρών» στην κλήρωση, το «τριφύλλι» καλείται πρώτα να κάμψει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948. Εφόσον οι «πράσινοι» πάρουν την πρόκριση, θα περάσουν στα playoffs, απέχοντας πλέον μόλις ένα βήμα —και μία ακόμα πρόκριση— από την εξασφάλιση της παρουσίας τους στo... κυρίως μενού του θεσμού.
Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και προκριθεί, ο Παναθηναϊκός θα τοποθετηθεί δεδομένα στο γκρουπ των ισχυρών. Αυτό το καθεστώς του επιτρέπει να αποφύγει πολύ υψηλά εμπόδια στην κλήρωση, αποφεύγοντας ομάδες όπως η Αταλάντα, η Μπράιτον, η Μονακό και ο Άγιαξ.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
- Χετάφε (Ισπανία)
- Ριέκα (Κροατία) ή Ίλβες (Φινλανδία)
- Κλουζ (Ρουμανία) ή Τρόμσο (Νορβηγία)
- Ελσίνκι (Φινλανδία) ή Μάδεργουελ (Σκωτία)
- Τβέντε (Ολλανδία) ή DAC 1904 (Σλοβακία)
- Ρίγα FC (Λετονία) ή ΕΤΟ Γκιόρ (Ουγγαρία)
- Μπραν (Νορβηγία) ή Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)
- Ζάλγκιρις Βίλνιους (Λιθουανία) ή Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)
- Χαρτς (Σκωτία) ή Μπενφίκα (Πορτογαλία)
- Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) ή Χιμπέρνιαν (Σκωτία)
- Νόα (Αρμενία) ή Σιόν (Ελβετία)
- Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) ή Μπεσίκτας (Τουρκία)
- Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) ή Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)
- Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
- ΓΚΣ Κατοβίτσε (Πολωνία) ή Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- Βαντούζ (Λιχτενστάιν) ή Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)
- Νόρντζελαντ (Δανία) ή Βαλούρ (Ισλανδία)
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) ή Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- Άουντα (Λετονία) ή Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)