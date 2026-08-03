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«Κλείδωσε» η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας - Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με το Κάνσας για την μεταγραφή του Αντρέ Λουίς και ο Βραζιλιάνος ετοιμάζει βαλίτσες για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το ποσό που αναμένεται να εισπράξει η ΠΑΕ από την πώλησή του.

«Κλείδωσε» η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας - Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός
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Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Αντρέ Λουίς και Ολυμπιακός.

Η μετακίνηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Κάνσας σφραγίστηκε και τυπικά με την ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ των δύο πλευρών, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία τόσο του MLS όσο και των ερυθρόλευκων.

Οι Πειραιώτες και η Σπόρτινγκ Κάνσας διευθέτησαν τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal, με το αμερικανικό κλαμπ να πραγματοποιεί τη δαπανηρότερη αγορά των χρονικών του και την τρίτη μεγαλύτερη συνολικά για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Το συνολικό πακέτο της μεταγραφής αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τα προσφερόμενα μπόνους. Συγκεκριμένα, στα ταμεία του Ολυμπιακού θα μπουν εγγυημένα 16,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν επίσης κλιμακωτό ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει έως και το 20% σε ενδεχόμενη μελλοντική παραχώρηση του παίκτη, ενώ επιπλέον 3.5 εκατομμύρια μπορούν να εξασφαλιστούν ως μπόνους επίτευξης στόχων.

Από την πλευρά του, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ετοιμάζει τις αποσκευές του έχοντας υπογράψει ηγεμονικό πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύριο ευρώ.

Συνολικά στη θητεία του με τον Ολυμπιακό, ο Λουίς πραγματοποίησε 10 επίσημες συμμετοχές, δίχως να καταφέρει είτε να σκοράρει είτε να δώσει ασίστ.

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