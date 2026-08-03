Μαθαίνουν αντίπαλο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι των κληρώσεων

Ημέρα κληρώσεων η σημερινή, με τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που θα αγωνιστούν στο Europa League, αλλά και ο Παναθηναϊκός που μετέχει στο Conference League.

Ο «δικέφαλος» και οι Κρητικοί μπαίνουν με διαφορετική αφετηρία στην κλήρωση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, μιας και οι πρώτοι θα μπουν ως ισχυροί και οι δεύτεροι ως ανίσχυροι στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 14:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το κανάλι της UEFA, όσο και από την Cosmote TV.

Οι πιθανοί αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων

ΙΣΧΥΡΟΙ

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Ρέιντζερς – Γιαγκέλονια

Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ

Πλζεν

Νικητής ζευγαριού Μίντιλαντ – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Χάιντουκ

Νικητής ζευγαριού Καραμπάγκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια – Λίνκολν

Νικητής ζευγαριού Σάμροκ – Εγκνάτια

Νικητής ζευγαριού Κουόπιο – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ

Ηττημένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Μπερ Σεβά

Σεν Τρουίντεν

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ – Τουν

Τράμπζονσπορ

ΟΦΗ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ

Ηττημένος ζευγαριού Σαμπάχ – Άαρχους

Ηττημένος ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν – Μιάλμπι

Στις 15:00 θα μπει στην κληρωτίδα και ο Παναθηναϊκός ως ισχυρός και θα μάθει τους αντιπάλους του στα playoffs του Conference League, ενώ στη συγκεκριμένη διαδικασία θα έχει το μυαλό του και ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού από τον γ' προκριματικό του Europa League.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της UEFA και τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ