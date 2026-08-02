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Ελ Αραμπί: «Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα για αυτή τη νέα πρόκληση με τη Μαρκό» (vid)

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιουσέφ Ελ Αραμπί ως ποδοσφαιριστής της Μαρκό.

Ελ Αραμπί: «Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα για αυτή τη νέα πρόκληση με τη Μαρκό» (vid)
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Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της ολοκλήρωσε η Μαρκό, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο πολύπειρος Μαροκινός επιθετικός επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της ομάδας της Super League 2, με τη Μαρκό να επισημοποιεί τη συμφωνία μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή του, ο νέος φορ του συλλόγου έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, εκφράζοντας τη χαρά του για την επιστροφή του στη χώρα μας, αλλά και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, που επέστρεψα στην Αθήνα και που αντιμετωπίζω μια νέα πρόκληση με τη Μαρκό. Ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Φίλοι της Μαρκό, ελπίζω να είστε καλά. Σας χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί!».

https://www.instagram.com/p/Dbi2Vrmsq0Q/
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