Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Κ20: «Λύγισε» με 17-13 από την Ισπανία η Εθνική Νέων Γυναικών

Η Εθνική Νέων Γυναικών δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, γνωρίζοντας την ήττα με 17-13 από την Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε κοντά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως οι Ισπανίδες ήταν πιο αποτελεσματικές στο φινάλε και πήραν τη νίκη.

Μετά το 4-4 στο 9ο λεπτό, η Ισπανία πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, προηγούμενη με 6-4 και 7-5. Η Ελλάδα, ωστόσο, αντέδρασε και με τέρματα των Κοβάτσεβιτς και Σαλταμανίκα έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με το 7-7 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ισπανίδες κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, με την Εθνική να παραμένει σε απόσταση αναπνοής. Η Καραμπέτσου μείωσε σε 11-10, ενώ η Μαργαρίτη διαμόρφωσε το 12-11.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, η Αφροδίτη Μπιτσάκου έφερε ξανά την Ελλάδα σε απόσταση ενός γκολ, μειώνοντας σε 13-12, 5:03 πριν από τη λήξη. Ωστόσο, η Ισπανία αντέδρασε και ξέφυγε για πρώτη φορά με τρία γκολ, κάνοντας το 15-12 στα 1:56 πριν από το τέλος, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Η Εθνική χρειάζεται τη νίκη απέναντι στην Ιταλία το βράδυ της Δευτέρας (03/08, 22:15), ώστε να καταλάβει τη δεύτερη θέση του ομίλου και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για την Τετάρτη (05/08, 22:15).

Σε διαφορετική περίπτωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα χρειαστεί να αγωνιστεί σε χιαστί αναμέτρηση την Τρίτη (04/08, 19:15), διεκδικώντας μέσω αυτής την πρόκριση στην οκτάδα.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-4, 5-3, 5-2.

Ελλάδα (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς 2, Δρακωτού, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα 1, Τσιουγκρή, Κρασσά, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Αφρ. Μπιτσάκου 2.