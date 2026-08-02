Κάλντγουελ-Πόουπ: «Θέλω να διεκδικήσω ξανά το πρωτάθλημα, μου λείπουν τα play-offs»

Ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ μίλησε για τη μεταγραφή του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά και για την επανένωσή του με τον Λεμπρόν Τζέιμς, βάζοντας ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Σίξερς πραγματοποίησαν ένα ιδιαίτερα δυναμικό καλοκαίρι και, μετά τις κινήσεις που έκαναν για την ενίσχυση του ρόστερ τους, συγκαταλέγονται στις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Μιλώντας στο «The Dawg Talk Podcast», ο Κάλντγουελ-Πόουπ αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της καριέρας του στη Φιλαδέλφεια, αλλά και στην επιστροφή του στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο έμπειρος γκαρντ δεν έκρυψε τις υψηλές φιλοδοξίες του, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του είναι να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τους Σίξερς.

Όσα ανέφερε:

«Θέλω να παίξω ξανά σημαντικό μπάσκετ. Να παίξω για κάτι, να διεκδικήσω ξανά το πρωτάθλημα. Μου λείπει το spotlight, τα play-offs. Δεν υπάρχει κάτι σαν αυτό. Θέλω τον ανταγωνισμό».