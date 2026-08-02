Η Κηφισιά ηττήθηκε με 3-0 από τη Βάαλβαϊκ

Με ήττα ολοκλήρωσε η Κηφισιά τα φιλικά της στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από τη Βάαλβαϊκ.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην άμυνα, λόγω απουσιών. Ο Έμπο αγωνίστηκε ως στόπερ, ενώ ο Ντε Λουίς κάλυψε το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτός έμεινε ο Καλοσκάμης λόγω τραυματισμού, ενώ ο Ούγκο Σόουζα προφυλάχθηκε. Περιορισμένος ήταν και ο χρόνος συμμετοχής του Πολυκράτη, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό.

Η Βάαλβαϊκ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα στο 8ο λεπτό με τον Γιόχεμ Ναπ. Οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 37', όταν ο Τζέσε Βαν ντε Χάαρ έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ανέβασε στροφές, κράτησε περισσότερο την μπάλα και προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 84' από τον Ράιν Βαν Χέντελ.

Στο δεύτερο μέρος πραγματοποίησαν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Κηφισιάς οι Σαγάλ και Αμπάντα, παίρνοντας τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής με τη νέα τους ομάδα.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Έμπο (46′ Αμπάντα, 75′ Πολυκράτης), Πέτκοφ, Μάνσο (85′ Αποστολάκης), Ντε Λουίς, Ρουκουνάκης (65′ Μαγγανάς), Μπένι (65′ Αντόνισε), Πόμπο (70′ Σαγάλ), Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά (46′ Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος).