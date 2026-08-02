WRC: Ο Σάμι Παγιάρι νικητής του Ράλι Φινλανδίας

Επικράτησε στη χώρα του με Toyota, παίρνοντας τη δεύτερη σερί νίκη του στο Πρωτάθλημα WRC. 

WRC: Ο Σάμι Παγιάρι νικητής του Ράλι Φινλανδίας
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Ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (Toyota) αναδείχτηκε νικητής στο Ράλι της πατρίδας του. Το οποίο ήταν ο 10ος εφετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο Βρετανός Έλφιν Έβανς (Toyota).

Ο 24χρονος οδηγός, που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εσθονίας, έκανε το «δύο στα δύο», γεγονός που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ο Παγιάρι διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό, Όλιβερ Σόλμπεργκ, μετρώντας πλέον επτά παρουσίες στο βάθρο σε δέκα αγώνες μέσα στη σεζόν.

Κατάταξη Ράλι Φινλανδίας

1.Σάμι Παγιάρι / Μάρκο Σάλμινεν (Φινλανδία/Toyota) 2ωρ. 27:58

2.Όλιβερ Σόλμπεργκ / Έλιοτ Έντμοντσον (Σουηδία-Μ. Βρετανία/Toyota) +26,7 δευτ.

3.Έλφιν Έβανς / Σκοτ Μάρτιν (Μ. Βρετανία/Toyota) +1:19.5

4.Αντριέν Φουρμό / Αλεξάντρ Κοριά (Γαλλία/Hyundai) +1:35.9

5.Τιερί Νεβίλ / Μαρτίν Βίνταεγκε (Βέλγιο/Hyundai) +3:52.5

6.Τακαμότο Κατσούτα / Άαρον Τζόνστον (Ιαπωνία-Ιρλανδία/Toyota) +4:18.2

7.Τζόσουα ΜακΈρλιν / Όιν Τρέισι (Ιρλανδία/Ford M-Sport) +4:32.7

Βαθμολογία οδηγών

Έλφιν Έβανς 201

Σάμι Παγιάρι 170

Τακαμότο Κατσούτα 160

Όλιβερ Σόλμπεργκ 156

Σεμπαστιάν Οζιέ 139

Αντριέν Φουρμό 129

Τιερί Νεβίλ 125

Εσαπέκα Λάπι 25

Βαθμολογία κατασκευαστών

Toyota 514

Hyundai 340

Toyota Rally2 184

Ford M-Sport 125

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