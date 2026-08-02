WRC: Ο Σάμι Παγιάρι νικητής του Ράλι Φινλανδίας
Επικράτησε στη χώρα του με Toyota, παίρνοντας τη δεύτερη σερί νίκη του στο Πρωτάθλημα WRC.
Ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (Toyota) αναδείχτηκε νικητής στο Ράλι της πατρίδας του. Το οποίο ήταν ο 10ος εφετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο Βρετανός Έλφιν Έβανς (Toyota).
Ο 24χρονος οδηγός, που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εσθονίας, έκανε το «δύο στα δύο», γεγονός που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Ο Παγιάρι διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό, Όλιβερ Σόλμπεργκ, μετρώντας πλέον επτά παρουσίες στο βάθρο σε δέκα αγώνες μέσα στη σεζόν.
Κατάταξη Ράλι Φινλανδίας
1.Σάμι Παγιάρι / Μάρκο Σάλμινεν (Φινλανδία/Toyota) 2ωρ. 27:58
2.Όλιβερ Σόλμπεργκ / Έλιοτ Έντμοντσον (Σουηδία-Μ. Βρετανία/Toyota) +26,7 δευτ.
3.Έλφιν Έβανς / Σκοτ Μάρτιν (Μ. Βρετανία/Toyota) +1:19.5
4.Αντριέν Φουρμό / Αλεξάντρ Κοριά (Γαλλία/Hyundai) +1:35.9
5.Τιερί Νεβίλ / Μαρτίν Βίνταεγκε (Βέλγιο/Hyundai) +3:52.5
6.Τακαμότο Κατσούτα / Άαρον Τζόνστον (Ιαπωνία-Ιρλανδία/Toyota) +4:18.2
7.Τζόσουα ΜακΈρλιν / Όιν Τρέισι (Ιρλανδία/Ford M-Sport) +4:32.7
Βαθμολογία οδηγών
Έλφιν Έβανς 201
Σάμι Παγιάρι 170
Τακαμότο Κατσούτα 160
Όλιβερ Σόλμπεργκ 156
Σεμπαστιάν Οζιέ 139
Αντριέν Φουρμό 129
Τιερί Νεβίλ 125
Εσαπέκα Λάπι 25
Βαθμολογία κατασκευαστών
Toyota 514
Hyundai 340
Toyota Rally2 184
Ford M-Sport 125