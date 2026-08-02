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ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Λουσέ

Ο νεαρός Γάλλος μέσος θα περάσει ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τομ Λουσέ
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Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα της Κυριακής (02/08) ο Τομ Λουσέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος Γάλλος μέσος ταξίδεψε από τη Φρανκφούρτη και αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Την περσινή σεζόν, ο Λουσέ κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 2.426' αγωνιστικά λεπτά.

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