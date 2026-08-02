Αποχωρεί από τη Φενέρ και συνεχίζει στην Κίνα ο Ζάγκαρς

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Άρτουρς Ζάγκαρς. Ο Λετονός γκαρντ αποχωρεί από τη Φενέρμπαχτσε έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη και ετοιμάζεται να κάνει το ταξίδι για την Ασία, αφήνοντας πίσω του την EuroLeague για το πρωτάθλημα της Κίνας.

Ο Ζάγκαρς δεν κατάφερε να εδραιωθεί στο ροτέισον της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους καθότι μια σειρά από άτυχους και σοβαρούς τραυματισμούς περιόρισαν τον χρόνο συμμετοχής του, κρατώντας τον σε συμπληρωματικό ρόλο.

Όπως αποκάλυψε το «BasketNews», ο Ζάγκαρς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα (CBA) για λογαριασμό των Zhejiang Golden Bulls.

Παρότι στο τραπέζι υπήρχαν προτάσεις τόσο από συλλόγους της EuroLeague όσο και από το EuroCup, ο Λετονός προτίμησε την Άπω Ανατολή. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε αδιαμφισβήτητα και το οικονομικό σκέλος, καθώς τα συμβόλαια που προσφέρονται στην Κίνα για παίκτες του επιπέδου του είναι ιδιαίτερα υψηλά, συνδυάζοντας παράλληλα έναν πολύ πιο αναβαθμισμένο αγωνιστικό ρόλο.