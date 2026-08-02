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Ανακοίνωσε Εχιόγκου η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις δυναμώνει την frontline της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Καοντιρίτσι Εχιόγκου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ανακοίνωσε Εχιόγκου η Ζαλγκίρις
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Σημαντική ενίσχυση στους ψηλούς για τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με την λιθουανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου.

Ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ/φόργουορντ, ύψους 2.08μ., ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όντας ένας από τους πιο αθλητικούς παίκτες στην Ευρώπη. Ο Ακομπούντου-Εχιόγκου, ξεχωρίζει για την έφεση στο μπλοκ και την ικανότητά του να τελειώνει φάσεις πάνω από τη στεφάνη, ενώ αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στη ρακέτα των Λιθουανών, προσθέτοντας μέγεθος, ενέργεια και αμυντική αφοσίωση στο παιχνίδι τους.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Liga ACB με τα χρώματα της Μανρέσα, έχοντας κατά μέσο όρο 4.6 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Εχιόγκου είχε αποκτηθεί αρχικά αυτό το καλοκαίρι από την Τσεντεβίτα, είχε όμως στο συμβόλαιό του out για ομάδες της EuroLeague, το οποίο και ενεργοποίησε η Ζαλγκίρις για να τον κάνει δικό της.

Αγωνίστηκε επίσης στο Summer League του NBA στο Λας Βέγκας με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς.

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