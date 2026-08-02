Νίκολιτς: «Μπορούσαμε περισσότερα γκολ - Μας νοιάζουν οι λεπτομέρειες»

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ στη νίκη απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους.

Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στη συνολική παρουσία της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» είναι πλέον έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους το στάδιο της προετοιμασίας και να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στις επίσημες υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην αυριανή κλήρωση για τα playoffs του Champions League, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι σε αυτό το επίπεδο και πως κάθε ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον απαιτούμενο σεβασμό και σοβαρότητα.

Τέλος, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε και για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν, απέναντι στον ΟΦΗ για το Super Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

Για την ενδεκάδα κι αν λογίζονται ως βασικοί ενόψει Champions League: «Καταρχάς γυρνάμε σπίτι μετά από έναν μήνα, είναι όλοι υγιείς, να μην έχουμε άλλα προβλήματα, έχουμε το φιλικό με την Καλλιθέα, μετά το Σούπερ Καπ, τα ευρωπαϊκά είναι ακόμα μακριά»

Για το αν παίζει ρόλο το ότι η ΑΕΚ είναι ισχυρή στην κλήρωση: «Η κλήρωση είναι αύριο στη 1 το μεσημέρι, θα δούμε, όλοι οι πιθανοί αντίπαλοι είναι πολύ καλές, σοβαρές ομάδες, με μεγάλα μπάτζετ, προετοιμάζονται καιρό για αυτή την κλήρωση, οπωσδήποτε είναι σημαντικό όμως θέλουμε να ετοιμαζόμαστε για ότι έχουμε μπροστά μας, είδα ανθρώπους του ΟΦΗ εδώ στο γήπεδο».

Για το φιλικό με τη Σεντ Τρούιντεν κι αν είναι ικανοποιημένος: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ήταν πολύ καλό παιχνίδι, Δεν θα ήμουν σοβαρός αν έλεγα ότι βρήκα στοιχεία που δεν μου άρεσαν, αν έπρεπε να πω κάτι που δεν μου άρεσε είναι το ότι βάλαμε μόνο τρία γκολ. Είναι ένα φιλικό ματς, μας νοιάζουν οι λεπτομέρειες, πολύ καλό παιχνίδι αν λάβεις υπόψη την ώρα, τη ζέστη, το ότι είναι η τελευταία ημέρα της προετοιμασίας. Τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πρώτη επίσημη υποχρέωση της χρονιάς».