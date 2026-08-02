Marca: «Το συμβόλαιο του Χεζόνια στο NBA δεν είναι εγγυημένο - Πιθανή η επιστροφή στην EuroLeague»

Μπορεί η μεταγραφή του Μάριο Χεζόνια στο Κλίβελαντ να φάνηκε ως το τέλος του καλοκαιρινού σίριαλ όσον αφορά το μέλλον του Κροάτη, ωστόσο η υπόθεση ενδέχεται να έχει περαιτέρω... επεισόδια.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Marca» αλλά και ο δημοσιογράφος Μάικλ Σκότο, το συμβόλαιο του 31χρονου με τους Καβαλίερς δεν είναι εγγυημένο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης επιστροφής του στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα η ομάδα του Οχάιο ανακοίνωσε την απόκτηση του Χεζόνια για έναν χρόνο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η συμφωνία θα γίνει εγγυημένη μόνο εφόσον ο παίκτης παραμείνει στο ρόστερ μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Αυτό σημαίνει πως ο 31χρονος φόργουορντ καλείται να... κερδίσει μια θέση στο ρόστερ τόσο στην προετοιμασία, όσο και στα πρώτα παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι «Καβς» μπορούν να τον αποδεσμεύσουν χωρίς κόστος, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Βλέποντας τις εξελίξεις, η Ρεάλ Μαδρίτης φρόντισε να καλύψει τα... νώτα της. Παρότι αρχικά εξέτασε το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αποχώρησής του λόγω προθεσμιών, τελικά ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά του παίκτη για την αποδέσμευσή του.

Το συνολικό ποσό του buy-out ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ένα εκατομμύριο έχει ήδη καταβληθεί, ενώ το δεύτερο θα πληρωθεί εφόσον ο Χεζόνια αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Εφόσον συμβεί αυτό, ομάδες όπως ο Ολυμπιακός αλλά και η Ντουμπάι αναμένεται να κάνουν κίνηση για να τον αποκτήσουν.