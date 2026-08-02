Κωπηλασία: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μονό σκιφ ο Πέτρος Γκαϊδατζής!

Με τρομερή εμφάνιση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, προσθέτοντας ακόμη μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία.

Ο Γκαϊδατζής πραγματοποίησε μια επιβλητική κούρσα, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα από τα πρώτα κιόλας μέτρα και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι τον τερματισμό. Με χρόνο 06:50.92, άφησε στη δεύτερη θέση τον Γερμανό Φάμπιο Κρες (06:54.63) που πήρε το ασημένιο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε σε ιταλικά χέρια.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, ο Έλληνας κωπηλάτης, έκδηλα συγκινημένος και γεμάτος υπερηφάνεια, παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο στην απονομή, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση της Ιταλίας. Η επιτυχία του Γκαϊδατζή ήρθε να προστεθεί στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου, αλλά και στα δύο ασημένια των διπλών πληρωμάτων (Κοντού – Αναστασιάδου και Μουρατίδου – Λιόλιου) από την αγωνιστική δράση του Σαββάτου.