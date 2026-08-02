Κωπηλασία: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μονό σκιφ ο Πέτρος Γκαϊδατζής!
Μια ακόμη τεράστια επιτυχία στην ελληνική κωπηλασία σημείωσε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε.
Με τρομερή εμφάνιση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, προσθέτοντας ακόμη μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία.
Ο Γκαϊδατζής πραγματοποίησε μια επιβλητική κούρσα, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα από τα πρώτα κιόλας μέτρα και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι τον τερματισμό. Με χρόνο 06:50.92, άφησε στη δεύτερη θέση τον Γερμανό Φάμπιο Κρες (06:54.63) που πήρε το ασημένιο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε σε ιταλικά χέρια.
Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του, ο Έλληνας κωπηλάτης, έκδηλα συγκινημένος και γεμάτος υπερηφάνεια, παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο στην απονομή, γνωρίζοντας την αποθέωση.
Αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση της Ιταλίας. Η επιτυχία του Γκαϊδατζή ήρθε να προστεθεί στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου, αλλά και στα δύο ασημένια των διπλών πληρωμάτων (Κοντού – Αναστασιάδου και Μουρατίδου – Λιόλιου) από την αγωνιστική δράση του Σαββάτου.