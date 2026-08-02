Γιαμπουσέλε: «Εγώ αποφάσισα να φύγω από τους Νικς»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική AS, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στάθηκε στην απόφασή του να αφήσει τους Νιου Γιορκ Νικς, εξαιτίας του περιορισμένου ρόλου που θα είχε στο ροτέισον της ομάδας.

Ταυτόχρονα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR αποθέωσε τον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αναφερόμενος στη διαρκή του βελτίωση και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ένας από τους πιο ασταμάτητους παίκτες στον πλανήτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαμπουσέλε:

Για την φυγή του από τους Νικς: “Μίλησα με τη γυναίκα μου, με τους ατζέντηδές μου, με τον μέντορά μου. Ήταν μια σημαντική απόφαση. Δεν ήταν εύκολο να το πω, κράτησε πολύ και υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Θυμήθηκα Γάλλους συμπαίκτες που είχαν περάσει από αυτό, που έμειναν εκεί για χρόνια χωρίς να παίζουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και ήμουν εγώ αυτός που αποφάσισε να φύγει, όχι εκείνοι. Προτιμώ να είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Στη Νέα Υόρκη, μετά από δύο ή τρία κακά παιχνίδια, ζητούν ήδη να σε ανταλλάξουν”.

Για τον Μάικ Μπράουν: “Μου εξήγησε ότι ήθελε οι πέντε βασικοί του να παίζουν από 38 λεπτά ο καθένας, συν τον Μιτς, που άξιζε τα 26 λεπτά του. Και μόνο αυτό σου δίνει μια ιδέα για το τι σε περιμένει. Αυτό που με μπέρδεψε περισσότερο ήταν όσα δεν ανέφερε ο προπονητής. Μου μίλησε για τους πέντε βασικούς, μου μίλησε για τον Μιτς, αλλά δεν μίλησε για τον Λάντρι, δεν μίλησε για τον Τζόρνταν Κλάρκσον, δεν μίλησε για όλους τους υπόλοιπους που επίσης ήταν εκεί. Αν τους προσθέσω όλους αυτούς, τεχνικά δεν απομένουν λεπτά συμμετοχής. Έτσι κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά”.

Για τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά: “Είναι ένα πρόβλημα χωρίς λύση. Απέχει ακόμη πολύ από την καλύτερη εκδοχή του. Κάθε καλοκαίρι επιστρέφει και έχει προσθέσει ένα καινούργιο στοιχείο στο παιχνίδι του. Όταν νομίζεις ότι τον γνωρίζεις, εμφανίζει κάτι καινούργιο. Με τον τρόπο που παίρνει θέση με την μπάλα, καταφέρνει να παίζει γύρω από ό,τι του κάνουν. Ξέρει ότι θα τον σπρώξουν, οπότε παίζει πάνω από αυτό και εκεί γίνεται υπερβολικά δυνατός”.