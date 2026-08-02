«Δυνατά για Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»

Η ανάγκη απόκτησης ενός ποιοτικού μέσου που θα κάνει τη διαφορά στον άξονα μοιάζει προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, με το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάνσα να παίζει... ψηλά στη λίστα των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «A Bola», η διοίκηση των Πειραιωτών είναι έτοιμη να χτυπήσει την πόρτα των «λιονταριών», κάνοντας πρόταση, εκμεταλλευόμενη τις εξαιρετικές σχέσεις και τις επαφές του ισχυρού μάνατζερ, Ζόρζε Μέντες, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις.

Παρά το γεγονός πως ο Πορτογάλος άσος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων, ο Ολυμπιακός φαίνεται να οδηγεί την κούρσα και να διατηρεί τον πρώτο λόγο για την υπογραφή του, κάνοντας δυναμικό μπάσιμο για την απόκτησή του.

Ο 27χρονος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον πορτογαλικό σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Κάπως έτσι, έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα της παραχώρησής του, με τη Σπόρτινγκ να αναζητά την κατάλληλη πρόταση για την πώλησή του.

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών των Πορτογάλων, έχοντας καταγράψει από το 2018 συνολικά 161 συμμετοχές με 17 γκολ και 15 ασίστ.