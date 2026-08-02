Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε με σχετική άνεση μέσω των προκριματικών στο κυρίως ταμπλό του Masters στο Μόντρεαλ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μαθαίνει τους αντιπάλους που θα βρει απέναντί του.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο του τουρνουά, ο «Στεφ» θα τεθεί αντιμέτωπος με τον 22χρονο Μάρτιν Νταμν (Νο.104) ο οποίος επίσης έρχεται από τα προκριματικά. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Αμερικάνου, στη φάση των «64» θα συναντήσει τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα.

Στον 3ο γύρο ενδέχεται να βρει απέναντί του τον Κάσπερ Ρουντ και στον 4ο τον Μπεν Σέλτον, ενώ αν προκριθεί στα προημιτελικά, ο Έλληνας τενίστας διασταυρώνεται πιθανότατα με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και στους «4» με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.