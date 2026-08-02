Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα

Την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με προπόνηση το πρωί της Κυριακής (02/08).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Κινγκς Κάνγκουα να συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμά του, μπαίνοντας δυναμικά στις προπονήσεις.

Το πρόγραμμα του Δανού προπονητή περιείχε προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και ασκήσεις γύρω από την κυκλοφορία της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών.