· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Παναθηναϊκός, με τον Κινγκς Κάνγκουα να συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με προπόνηση το πρωί της Κυριακής (02/08).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Κινγκς Κάνγκουα να συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμά του, μπαίνοντας δυναμικά στις προπονήσεις.

Το πρόγραμμα του Δανού προπονητή περιείχε προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και ασκήσεις γύρω από την κυκλοφορία της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Σόφια - Με 1.600 οπαδούς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948

COMMENTS
LATEST NEWS
14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν

14:49 EUROPA LEAGUE

Αντίπαλος ΠΑΟΚ: Κινείται για ενίσχυση στην επίθεση η Άντερλεχτ

14:48 NBA

Γιαμπουσέλε: «Εγώ αποφάσισα να φύγω από τους Νικς»

14:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σενάρια αποχώρησης για Τσιριβέγια - Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

14:19 ΣΠΟΡ

Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ

14:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Βασικός ο Μάγιερ κόντρα στην Σεντ Τρούιντεν

13:54 SUPER LEAGUE

«Δυνατά για Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»

13:40 EUROLEAGUE

«Επαφές της Βαλένθια με τον Μπρουκς»

13:29 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα

13:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στον Κουλιεράκη για τη μεταγραφή του στη Ρόμα

12:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαλ: Γι’ αυτό καθυστερεί η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό

12:35 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» ο Ουόκαπ - Πλησιάζει στη Ντουμπάι BC ο Τεξανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας