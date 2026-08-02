MLS: Αποθέωση για Μέσι στην επιστροφή - Ισοπαλία για Ίντερ Μαϊάμι
Η Ίντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, μένοντας στο 2-2 με την Κολόμπους Κρου, σε ένα ματς όπου ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη δράση μέσα σε αποθέωση.
Η Ίντερ Μαϊάμι είδε το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων νικών της να σταματά, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εντός έδρας με την Κολόμπους Κρου, σε μία αναμέτρηση που είχε αρκετές σημαντικές στιγμές.
Η ομάδα του Γκιγέρμο Όγιος δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο, όμως το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέρασε ως αλλαγή, μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης που ακολούθησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ίντερ Μαϊάμι πήρε προβάδισμα στο 16ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ του Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός επιθετικός επιχείρησε μία εξαιρετική λόμπα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Η Κολόμπους Κρου έφερε προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα με αυτογκόλ του Κασεμίρο, όμως η ομάδα του Μαϊάμι βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Σουάρες δημιούργησε τη φάση με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Νόα Άλεν με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-1, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Ωστόσο, η Κολόμπους Κρου δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Μέντες στο 84ο λεπτό πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από την Ίντερ Μαϊάμι τη νίκη μέσα στην έδρα της.