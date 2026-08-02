Η Ίντερ Μαϊάμι δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, μένοντας στο 2-2 με την Κολόμπους Κρου, σε ένα ματς όπου ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη δράση μέσα σε αποθέωση.

Η Ίντερ Μαϊάμι είδε το σερί των τεσσάρων συνεχόμενων νικών της να σταματά, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εντός έδρας με την Κολόμπους Κρου, σε μία αναμέτρηση που είχε αρκετές σημαντικές στιγμές.

Η ομάδα του Γκιγέρμο Όγιος δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο, όμως το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέρασε ως αλλαγή, μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης που ακολούθησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ίντερ Μαϊάμι πήρε προβάδισμα στο 16ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ του Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός επιθετικός επιχείρησε μία εξαιρετική λόμπα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Κολόμπους Κρου έφερε προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα με αυτογκόλ του Κασεμίρο, όμως η ομάδα του Μαϊάμι βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Σουάρες δημιούργησε τη φάση με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Νόα Άλεν με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-1, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ωστόσο, η Κολόμπους Κρου δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Μέντες στο 84ο λεπτό πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από την Ίντερ Μαϊάμι τη νίκη μέσα στην έδρα της.