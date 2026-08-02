ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν: Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό της Ένωσης στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την Κυριακή (02/08) το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας τη Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό πριν από την επιστροφή της στην Αθήνα και την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην πόλη Μιλ, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, με την Ένωση να επιδιώκει να κλείσει θετικά τον κύκλο των φιλικών της. Μέχρι στιγμής, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετρά τρεις νίκες απέναντι σε Ντε Γκράαφσχαπ (2-1), Γκρόνινγκεν (2-1) και Τσβόλε (3-2), μία ισοπαλία με τη Φίτεσε (0-0) και μία ήττα από τη Σάμσουνσπορ.

Στο τελευταίο της φιλικό, που διεξήχθη την περασμένη Τετάρτη, η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς με τον Ελίασον, όμως στη συνέχεια αντιμετώπισε δυσκολίες και γνώρισε την ήττα με ανατροπή, δεχόμενη δύο γκολ πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η αποστολή θα αναχωρήσει για το Άμστερνταμ, απ' όπου θα επιστρέψει στην Αθήνα με πτήση τσάρτερ. Θα ακολουθήσει τριήμερο ρεπό, πριν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στις προπονήσεις στα Σπάτα, με το βλέμμα στραμμένο και στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Το φιλικό της ΑΕΚ με την Σεντ Τρούιντεν έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το μεσημέρι της Κυριακής (02/08) στις 15:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.