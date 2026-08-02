ΑΕΚ: Αυτό είναι το deal για Βιτάλις - Τα δεδομένα για Κόστιτς

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλις, με τον 24χρονο Ούγγρο μέσο να αναμένεται σύντομα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής υπολογίζεται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με την Ένωση να προχωρά σε μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

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Ο Βιτάλις αποτελεί επιλογή που ανταποκρίνεται στα αγωνιστικά «θέλω» του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως εσωτερικός μέσος όσο και στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές του Σέρβου τεχνικού.

Παράλληλα, ανοιχτή παραμένει και η υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς. Αν και η απόκτηση αριστερού μπακ δεν αποτελούσε εξ αρχής βασική προτεραιότητα, η περίπτωση του Σέρβου προέκυψε ως μια σημαντική ευκαιρία και στην Ένωση εξακολουθούν να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει βαθμό δυσκολίας, χωρίς όμως να έχει οδηγηθεί σε αρνητική εξέλιξη. Οι επαφές συνεχίζονται, με την ΑΕΚ να περιμένει τις επόμενες κινήσεις για έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και δεδομένη ποιότητα.