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ΑΕΚ: «Όπλο» για Κόστιτς η παρουσία Νίκολιτς και Γκιμπς - Προτεραιότητα ο χαφ

Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί σημαντικό «όπλο» της ΑΕΚ στην υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς, ενώ η Ένωση συνεχίζει τις κινήσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

ΑΕΚ: «Όπλο» για Κόστιτς η παρουσία Νίκολιτς και Γκιμπς - Προτεραιότητα ο χαφ
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Στην περίπτωση του διεθνούς Σέρβου, η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Οι δύο συμπατριώτες γνωρίζονται πολύ καλά, ενώ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και η σχέση του Κόστιτς με τον βοηθό του Νίκολιτς, Ρος Γκιμπς. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αναπτύσσοντας πολύ καλή συνεργασία.

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ΑΕΚ, η οποία επιδιώκει να προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίες παραστάσεις από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπόθεση, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι. Ο 33χρονος άσος βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων συλλόγων, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει στα χέρια του μία ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση από την Αντβέρπ. Παράλληλα, δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση της PSV, με την εμπλοκή της ΑΕΚ να αποτελεί έναν από τους λόγους της καθυστέρησης.

Προτεραιότητα ο χαφ

Την ίδια ώρα, στην Ένωση «τρέχουν» και την υπόθεση ενός ακόμη κεντρικού μέσου. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει θέσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή στις βασικές προτεραιότητες, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά το φιλικό απέναντι στη Σάμσουνσπορ, ο Σέρβος τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει ότι περιμένει μία ακόμη προσθήκη στον άξονα. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και στην ΑΕΚ επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Στόχος της Ένωσης είναι η μεταγραφή να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε ο νέος ποδοσφαιριστής να επιστρέψει μαζί με την αποστολή από την Ολλανδία και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις.

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