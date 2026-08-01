Άρης: Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Μιρ - Οι κινήσεις για στόπερ και αριστερό μπακ

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ιταλία, όπου ο Άρης άφησε θετικά δείγματα στα δύο φιλικά που έδωσε, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η υπόθεση του Ράφα Μιρ. Ο έμπειρος Ισπανός φορ αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, δικαστήριο της Βαλένθια έχει ήδη δώσει την άδεια στον ποδοσφαιριστή να μεταβεί στην Ελλάδα, γεγονός που δείχνει ότι η συμφωνία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Η απόκτηση του Ράφα Μιρ θεωρείται κομβικής σημασίας για τους «κίτρινους», καθώς πρόκειται για έναν επιθετικό με σημαντικές εμπειρίες από υψηλό επίπεδο, ο οποίος μπορεί να προσφέρει περισσότερες λύσεις και διαφορετικά χαρακτηριστικά στην κορυφή της επίθεσης.

Οι κινήσεις για στόπερ και αριστερό μπακ

Την ίδια ώρα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν σταματά στον Ισπανό φορ. Στον Άρη συνεχίζουν τις κινήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, καθώς η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που θα προορίζεται για βασικός, αλλά και ενός αριστερού μπακ, παραμένουν στις άμεσες προτεραιότητες της ομάδας.

Στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι οι δύο αυτές υποθέσεις να προχωρήσουν άμεσα, ώστε ο προπονητής να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.