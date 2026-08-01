Χαμός από Χάαλαντ - Η φωτογραφία αγκαλιά με τον GOAT και το σχόλιο που προκάλεσε ντελίριο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους μία από τις πιο ξεχωριστές εικόνες των τελευταίων ημερών.

Χαμός από Χάαλαντ - Η φωτογραφία αγκαλιά με τον GOAT και το σχόλιο που προκάλεσε ντελίριο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δημοσίευσε στο Instagram κοινή φωτογραφία με τον θρύλο του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στον φακό.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα τεράστια απήχηση και έγινε viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη συνάντηση δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων του παγκόσμιου αθλητισμού.

Ο Νορβηγός σταρ συνόδευσε τη φωτογραφία με μία λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση, γράφοντας: «Δεν χρειάζεται λεζάντα».

https://www.instagram.com/p/Dbd6T8GP-9j/
COMMENTS
LATEST NEWS
15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκάθαρη για το μέλλον του Παυλίδη η Μπενφίκα

15:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κλείνει» Ακλιούς η Παρί

15:27 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για Παντελίδη - Πόσο θα πάρει η αποκατάστασή του

15:13 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Μεγάλη η οικονομική διαφορά με τη Ρίβερ για Ορτέγκα»

14:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα: «Πάτησε» Ιταλία ο Κουλιεράκης (video)

14:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Η ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

14:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Σεισμός» στη Γαλλία: Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων η Μονακό

14:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανακοινώθηκε από τη Μανρέσα και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup o Tίμι Άλεν

13:35 GREEK BASKET LEAGUE

Περιστέρι: Επένδυση με Γκρέις Ενγκίντου - Δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου

13:17 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: «Ασημένιες» Αναστασιάδου και Κοντού στο διπλό σκιφ

13:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Άγρια επίθεση σε Ινφαντίνο - «Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στην ηγεσία της FIFA»

12:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα: Με ιδιωτικό τζετ στην Ιταλία ο Κουλιεράκης - Το ποσό που «έκλεισε» το deal

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας