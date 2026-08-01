Χαμός από Χάαλαντ - Η φωτογραφία αγκαλιά με τον GOAT και το σχόλιο που προκάλεσε ντελίριο
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους μία από τις πιο ξεχωριστές εικόνες των τελευταίων ημερών.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δημοσίευσε στο Instagram κοινή φωτογραφία με τον θρύλο του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις.
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά στον φακό.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα τεράστια απήχηση και έγινε viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη συνάντηση δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων του παγκόσμιου αθλητισμού.
Ο Νορβηγός σταρ συνόδευσε τη φωτογραφία με μία λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση, γράφοντας: «Δεν χρειάζεται λεζάντα».