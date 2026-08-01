ΠΑΟΚ: Το… πλάνο για Λουσέ - Αγώνας… δρόμου για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο 23χρονος Γάλλος χαφ αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (02/08) στις 18:00, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μεταγραφή του.

Ο Λουσέ αποτελεί προσωπική επιλογή του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του, αναζητώντας έναν ποδοσφαιριστή που να συνδυάζει ένταση, ταχύτητα και τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερους από έναν ρόλους στον άξονα.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Νις για την απόκτηση του Γάλλου μέσου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Λουσέ αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος, έχοντας ως φυσική θέση το «8», ενώ η ευχέρειά του να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους στη μεσαία γραμμή ήταν ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν στην τελική επιλογή του ΠΑΟΚ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 42 συμμετοχές με τη φανέλα της Νις σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο γεμάτες σεζόν, στις οποίες μέτρησε 31 και 18 εμφανίσεις αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την υπογραφή του συμβολαίου του, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι, ώστε να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει η επιθυμία να δηλωθεί εγκαίρως στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να έχει άμεσα στη διάθεσή του τον νέο του ποδοσφαιριστή, καθώς οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και οι επιλογές στον άξονα χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση.