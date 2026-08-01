Συνεχίζει στους Μπακς ο Κούζμα

Ο Κάιλ Κούζμα αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο το μέλλον του στην ομάδα δεν θεωρείται απόλυτα εξασφαλισμένο.

Ο 31χρονος φόργουορντ έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο αρκετών σεναρίων σχετικά με το επόμενο βήμα της καριέρας του, έχοντας συνδεθεί με διάφορες ομάδες του NBA. Παρ' όλα αυτά, όλα δείχνουν πως θα ξεκινήσει κανονικά τη σεζόν με τη φανέλα των Μπακς.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίγκελ του «ClutchPoints», το ενδεχόμενο ενός buyout έχει συζητηθεί, όμως δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση εξέλιξη για τον έμπειρο άσο.

Αντίθετα, το σενάριο που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες είναι ο Κούζμα να αρχίσει τη χρονιά στο Μιλγουόκι και στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν, να παραχωρηθεί μέσω trade σε άλλη ομάδα.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο Κάιλ Κούζμα αναμένεται να βρίσκεται στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς στο πρώτο τζάμπολ της σεζόν, η παραμονή του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου μόνο δεδομένη δεν θα πρέπει να θεωρείται.