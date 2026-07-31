Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι και η παρουσία του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League έδωσαν το έναυσμα για την επόμενη ημέρα στον σχεδιασμό της ομάδας.

Το «τριφύλλι» στρέφει πλέον την προσοχή του στην περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ, με δύο θέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή παραμένει η βασική προτεραιότητα, καθώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναζητούν έναν χαφ που θα προσθέσει ποιότητα και θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας.

Παράλληλα, ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη δημιουργεί νέα δεδομένα και καθιστά απαραίτητη πλέον την προσθήκη ενός εξτρέμ.

Στην τελική ευθεία για τον χαφ

Στο «πράσινο» στρατόπεδο έχουν ξεχωρίσει εδώ και αρκετό καιρό συγκεκριμένες περιπτώσεις για τη μεσαία γραμμή και οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μία από τις επιλογές που εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο είναι ο Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ. Η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο Δανός μέσος δεν έχει βρει ακόμη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όσο περνά ο χρόνος τα περιθώρια για να εξασφαλίσει μια πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περιορίζονται.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να εξετάσει και άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή, με χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν στις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας.

Στο «τριφύλλι» αναζητούν έναν ποδοσφαιριστή με ευχέρεια να αγωνίζεται με το αντίθετο πόδι από την πλευρά που θα τοποθετείται, αλλά και με ικανότητα στο σκοράρισμα. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι «πράσινοι» επιθυμούν να κλείσουν σύντομα την εκκρεμότητα στη συγκεκριμένη θέση.

Ο τραυματισμός του Παντελίδη αλλάζει τα δεδομένα

Την ίδια ώρα, ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη έφερε στην επιφάνεια μία ακόμη ανάγκη για τον Παναθηναϊκό. Ο 24χρονος εξτρέμ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φιλικού προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει υποστεί κάταγμα κνήμης - περόνης.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τον χρόνο απουσίας του να εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Εφόσον επιβεβαιωθεί το αρχικό ιατρικό πόρισμα, ο Παντελίδης θα χάσει όλη τη σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει το «τριφύλλι» να αναπροσαρμόσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και να στραφεί στην αγορά για την απόκτηση εξτρέμ. Οι «πράσινοι» καλούνται πλέον να καλύψουν το κενό που δημιουργείται στα άκρα της επίθεσης, με την αναζήτηση του κατάλληλου ποδοσφαιριστή να έχει ήδη ξεκινήσει.

Έτσι, τόσο η υπόθεση του χαφ, όσο και αυτή του εξτρέμ αναμένεται να παρουσιάσουν εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει να ολοκληρώσει τις κινήσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά το ρόστερ του.