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Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

Ο Μαροκινός φορ φτάνει στη χώρα μας για χάρη της Μαρκό.

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί
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Έτοιμη να ολοκληρώσει μία από τις πιο... ηχηρές μεταγραφές της ιστορίας της είναι η Μαρκό, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιουσούφ Ελ Αραμπί.

Ο 39χρονος Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το Σάββατο 1 Αυγούστου, περίπου στις 18:00, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά της μετακίνησής του στον σύλλογο.

Με την άφιξή του στη χώρα, ο Ελ Αραμπί θα μεταβεί στα γραφεία της Μαρκό, όπου θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Αντώνη Πίκουλα. Στη συνέχεια, ο έμπειρος φορ θα υποβληθεί στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Μαροκινός στράικερ αναμένεται να αναχωρήσει για την Πτολεμαΐδα, όπου θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας και θα ξεκινήσει προπονήσεις με τη Μαρκό.

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