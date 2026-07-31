ΠΑΟΚ: Μπαίνει χειρουργείο ο Μεϊτέ

Ανατροπή δεδομένων προέκυψε στην υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ, καθώς η συντηρητική θεραπεία που ακολούθησε ο Γάλλος μέσος δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ο έμπειρος χαφ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Μεϊτέ ακολούθησε τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας και εντατικών θεραπειών, όμως οι νέες ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν την απαιτούμενη βελτίωση. Αντίθετα, η τελευταία μαγνητική τομογραφία παρουσίασε πιο επιβαρυμένη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη, με τους γιατρούς να κρίνουν πως η χειρουργική λύση είναι πλέον η ενδεδειγμένη επιλογή.

Αρχικά, ο ποδοσφαιριστής είχε επιλέξει να αποφύγει το χειρουργείο και να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Ο ΠΑΟΚ σεβάστηκε την απόφασή του και στάθηκε στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας για την αποκατάσταση του τραυματισμού. Παρά τη θεραπεία και την ειδική διαχείριση που εφαρμόστηκε, ακόμη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, η κατάσταση δεν παρουσίασε την επιθυμητή εξέλιξη.

Πλέον, ο Μεϊτέ αναμένεται να περάσει τις επόμενες ημέρες την πόρτα του χειρουργείου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής του στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται σε περίπου δύο έως τρεις μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο Αλέσιο Λίσι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για σημαντικό διάστημα στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γάλλος χαφ είχε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο τραυματισμός στην περιοχή του ισχίου εξακολουθεί να τον επηρεάζει, με αποτέλεσμα να μην έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να επιστρέψει στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας.