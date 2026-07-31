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Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Χεζόνια: Ανακοινώθηκε από ΝΒΑ και Καβαλίερς!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «μαγικού κόσμου», αλλά και την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Κλίβελαντ, η μεταγραφή ολοκληρώθηκε. 

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Χεζόνια: Ανακοινώθηκε από ΝΒΑ και Καβαλίερς!
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Η… σαπουνόπερα Μάριο Χεζόνια, συνεχίζεται. Μετά την αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης αναφορικά με τις προθεσμίες για την καταβολή του NBA out, ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού κάτι διαφορετικό.

Το ΝΒΑ επισήμως ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερς. Συγκεκριμένα εμφάνισε τον Κροάτη στα transactions. Στοιχείο που σημαίνει πως η συμφωνία του είναι επίσημη.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, η ομάδα του Κλίβελαντ επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Κροάτη άσο.

Την ίδια ώρα, στη Ρεάλ τον έχουν κανονικά στο ρόστερ της ομάδας. Με τη «βασίλισσα» να είναι ξεκάθαρο πως θέλει να «μπλοκάρει» τη μετακίνηση του Χεζόνια στο Κλίβελαντ.

https://www.instagram.com/p/DbdqNHzjJXe/
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