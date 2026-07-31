Γ’ Εθνική: Το πρόγραμμα όλων των ομίλων

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στη Γ' Εθνική.

Γ’ Εθνική: Το πρόγραμμα όλων των ομίλων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής, με τις ομάδες να προετοιμάζονται ήδη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, κ. Σιδέρης, ενημέρωσε πως το Παράρτημα Β, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής της Β' και της Γ' Φάσης του πρωταθλήματος, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως από τη φετινή αγωνιστική διαδικασία θα προκύψουν συνολικά τέσσερις ομάδες που θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στη Super League 2.

Συγκεκριμένα, δύο σύλλογοι από τον Βόρειο Όμιλο και ακόμη δύο από τον Νότιο θα προβιβαστούν στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και των 10 ομίλων της Γ' Εθνικής εδώ

COMMENTS
LATEST NEWS
23:35 ΣΠΟΡ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

22:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

22:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

21:54 ΣΠΟΡ

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

21:01 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

20:53 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη

20:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μπαίνει χειρουργείο ο Μεϊτέ

20:25 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με Σερέλη – Η δήλωση του Έλληνα κόουτς

20:06 CONFERENCE LEAGUE

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την πρόκριση επί της Πάκσι (vid)

19:33 SUPER LEAGUE

Σοκ με Παντελίδη: Κάταγμα κνήμης περόνης και μπαίνει χειρουργείο άμεσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας