Γ’ Εθνική: Το πρόγραμμα όλων των ομίλων

Στις 26 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής, με τις ομάδες να προετοιμάζονται ήδη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, κ. Σιδέρης, ενημέρωσε πως το Παράρτημα Β, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής της Β' και της Γ' Φάσης του πρωταθλήματος, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως από τη φετινή αγωνιστική διαδικασία θα προκύψουν συνολικά τέσσερις ομάδες που θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στη Super League 2.

Συγκεκριμένα, δύο σύλλογοι από τον Βόρειο Όμιλο και ακόμη δύο από τον Νότιο θα προβιβαστούν στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και των 10 ομίλων της Γ' Εθνικής εδώ