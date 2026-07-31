Επίσημο: Στην Παρτιζάν ο Κάιλ Όλμαν

Τη φανέλα της Παρτιζάν θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Κάιλ Όλμαν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου γκαρντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμερικάνος έρχεται από μια σούπερ σεζόν με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ σε Τουρκία και EuroCup, έχοντας κατά μέσο όρο 13.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 38% από τη γραμμή του τριπόντου.

Διαθέτει επίσης το διαβατήριο του Μαυροβουνίου, ενώ συμμετείχε επίσης στο τελευταίο EuroBasket.