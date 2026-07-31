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Παναθηναϊκός: Η υποδειγματική στήριξη του κόσμου έφερε ρεκόρ στα προκριματικά (pic)

Εντυπωσιακή στήριξη από τον κόσμο στο ΟΑΚΑ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Η υποδειγματική στήριξη του κόσμου έφερε ρεκόρ στα προκριματικά (pic)
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Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, με την προσέλευση να ξεπερνά κάθε προσδοκία για τα δεδομένα της εποχής και της αναμέτρησης.

Περισσότεροι από 20 χιλιάδες φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο, στα τέλη Ιουλίου που ήταν και η δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση στα προκριματικά, σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο που δεν θεωρείται από τα πλέον εμπορικά, ενώ το κάτω διάζωμα έφτασε σχεδόν σε απόλυτη πληρότητα.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτη, όμως, ήταν η στάση της εξέδρας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από την Πάκσι, όμως οι φίλαθλοι δεν σταμάτησαν στιγμή να στηρίζουν την ομάδα. Δεν υπήρξαν αποδοκιμασίες ή αντιδράσεις δυσαρέσκειας, με τον κόσμο να παραμένει στο πλευρό των ποδοσφαιριστών μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην προσέλευση των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας. Από τους περίπου 13.000 φίλους του «τριφυλλιού» που έχουν εξασφαλίσει διαρκείας, το 80% βρέθηκε στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, ειδικά αν συγκριθεί με αντίστοιχες αναμετρήσεις προηγούμενων ετών, όπου η παρουσία των κατόχων διαρκείας δύσκολα ξεπερνούσε το 60%.

Η εικόνα που παρουσίασαν οι φίλοι του «τριφύλλιού» αποτελεί ένα ξεχωριστό δείγμα στήριξης προς την ομάδα. Σε μία περίοδο όπου η αγωνιστική σεζόν βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, ο κόσμος των «πράσινων» έδειξε έμπρακτα πως βρίσκεται δίπλα στην ομάδα.

https://www.instagram.com/p/DbdIrXYsC2d/
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