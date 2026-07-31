Μπάλσα Πόποβιτς: Αυτή εδώ είναι η ευκαιρία σου

Σε κλίμα... προκριματικών κινείται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι τους στη σεζόν κόντρα στη Ναϊμέγκεν, με στόχο το πρώτο βήμα για την είσοδο στην League Phase του Champions League.

Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρο τον οργανισμό, ωστόσο η αναμέτρηση κόντρα στους Ολλανδούς θα αποτελέσει ορόσημο για τον Μπάλσα Πόποβιτς, με τον Σέρβο κίπερ να υπερασπίζεται την εστία των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη NEC.

Αρχικός στόχος της απόκτησης του Πόποβιτς ήταν να καλύψει τη θέση του αναπληρωματικού γκολκίπερ. Ωστόσο, η διαφαινόμενη μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ άλλαξε άρδην τα δεδομένα, φέρνοντας τον 26χρονο αυτόματα στην... πρώτη γραμμή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε στιγμή. Διαπιστώνοντας εξαιρετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Βάσκος τεχνικός του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Μάλιστα, κρίνοντας πως ο νεοαποκτηθείς Στέφαν Ορτέγκα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει τον Γερμανό εκτός ευρωπαϊκής λίστας και να εμπιστευτεί εξ ολοκλήρου τον Πόποβιτς.

Για τον ίδιο τον αθλητή, η βραδιά της προσεχούς Τρίτης (4/8) στο «Γ. Καραϊσκάκης» αλλά και ο επαναληπτικός στην Ολλανδία έχουν ιστορική σημασία. Παρά το πέρασμά του από συλλόγους όπως ο Ερυθρός Αστέρας, δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Συνεπώς, απέναντι στη Ναϊμέγκεν θα πραγματοποιήσει το επίσημο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο σε συλλογικό επίπεδο. Οι μοναδικές ευρωπαϊκές και διεθνείς εικόνες που κουβαλά προέρχονται από τις εθνικές ομάδες, έχοντας καταγράψει τέσσερις συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μαυροβουνίου.

Ο Μεντιλίμπαρ φρόντισε να τον προετοιμάσει ψυχολογικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα, με τα φώτα στραμμένα πάνω του, ο Πόποβιτς καλείται να αρπάξει την ευκαιρία που του δίνεται και να αποδείξει πως ο Ολυμπιακός μπορεί να βασιστεί πάνω του.