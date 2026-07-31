· Παναθηναϊκός

Οι πρώτες φωτογραφίες του Φρανσίσκο στα πράσινα (pics)

Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του Σιλβέν Φρανσίσκο ως νέος παίκτης του «τριφυλλιού».

Οι πρώτες φωτογραφίες του Φρανσίσκο στα πράσινα (pics)
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR πυροδότησε ακόμη μια «βόμβα» στο μεταγραφικό παζάρι, «ντύνοντας» στα πράσινα τον Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ έκανε και την πρώτη του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του 28χρονου, με τον ίδιο να πατάει για πρώτη φορά το glass floor.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση:

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