Οι πρώτες φωτογραφίες του Φρανσίσκο στα πράσινα (pics)
Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του Σιλβέν Φρανσίσκο ως νέος παίκτης του «τριφυλλιού».
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πυροδότησε ακόμη μια «βόμβα» στο μεταγραφικό παζάρι, «ντύνοντας» στα πράσινα τον Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα τρία χρόνια.
Μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ έκανε και την πρώτη του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens.
Μέσω ανάρτησης στα social media, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του 28χρονου, με τον ίδιο να πατάει για πρώτη φορά το glass floor.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση: