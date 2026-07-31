Οι πρώτες φωτογραφίες του Φρανσίσκο στα πράσινα (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πυροδότησε ακόμη μια «βόμβα» στο μεταγραφικό παζάρι, «ντύνοντας» στα πράσινα τον Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ έκανε και την πρώτη του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του 28χρονου, με τον ίδιο να πατάει για πρώτη φορά το glass floor.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση: