Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Σέικ Μίλτον

Στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Ιερουσαλήμ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Σέικ Μίλτον, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου πρώην NBAερ.

Την περσινή σεζόν, ο Μίλτον αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός NBA με τα χρώματα της Παρτίζαν, έχοντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι στην Χάποελ. Έχω ακούσει πολλά για τον σύλλογο, το τρομερό κοινό και την ξεχωριστεί ατμόσφαιρα και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Έρχομαι με πείνα και πάθος και είμαι έτοιμος να παλέψω για κάθε μπάλα, κάθε κίνηση και κάθε πόντο για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ας πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί» ανέφερε ο Μίλτον.