ΠΑΟΚ: Ορίστηκαν οι αγώνες κόντρα στην Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με συνολικό σκορ 5-2 της Ντιναμό Κιέβου, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα τεθεί αντιμέτωπος με την Άντερλεχτ, με φόντο το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα το πρόγραμμα και τους ορισμούς των διαιτητών για τις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν το εισιτήριο για τα play offs της διοργάνωσης.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη βελγική ομάδα στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη 6 Αυγούστου, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 20:45.

Άρχων της αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντιέγκο Μπαρμπέρο και Μιγκέλ Μαρτίνεζ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ. Στον έλεγχο του VAR θα βρίσκονται οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα.

Μία εβδομάδα αργότερα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 21:30.

Στο δεύτερο παιχνίδι σφυρίζει ο γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα Ιταλός διαιτητής Σιμόνε Σότσα, με βοηθούς τους Στέφανο Αλάσιο και Ντάριο Κετσόνι. Ρόλο τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Ματέο Μαρκέτο, ενώ στο VAR θα καθίσουν οι Τζιανλούκα Ορελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο.