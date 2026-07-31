Το αντίο του Μαλντίνι στον Μπαρέζι: «Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;»

Στο πένθος έχει βυθιστεί από το πρωί της Παρασκευής (31/07) το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι σε ηλικία 66 ετών. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο Πάολο Μαλντίνι με τη δική του σειρά, αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον για χρόνια συμπαίκτη του στη Μίλαν και την Εθνική Ιταλίας, τονίζοντας πως αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του αθλητισμού.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μαλντίνι:

“Γεια σου, Φράνκο,

Σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο δίπλα μας: πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;

Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου, κάθε μέρα: λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις.

Με προστάτεψες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβος και με ενέπνευσες ως άνδρας. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω.

Μια θερμή αγκαλιά σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου, τον Εδουάρδο και τον Τζιανναντρέα.

Θα μας λείψεις, Αρχηγέ. Αλλά το φως του άστρου σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα.”