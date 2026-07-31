Αυτός σφυρίζει το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν
Τον Ισπανό Χοσέ Μαρία Σάντσεθ όρισε η UEFA στο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4/8) για τα προκριματικά του Champions League.
Στη... μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League ρίχνεται ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν (4/8), με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Η UEFA, λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι όρισε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» απέναντι στους Ολλανδούς.
Συγκεκριμένα, άρχων του αγώνα ορίστηκε ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Λόπεθ Μιρ. Ρόλο τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα, ενώ στον έλεγχο του VAR θα βρίσκονται οι Σέζαρ Σότο Γκράδο και Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίζ.