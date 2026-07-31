Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε Ντένβερ Τζόουνς

Μέσα από ένα ευφάνταστο βίντεο στα social media, η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντένβερ Τζόουνς, με τον Αμερικάνο γκαρντ να αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας ενόψει της παρθενικής της συμμετοχής στα... σαλόνια της GBL.

Ο 24χρονος αγωνίστηκε τη σεζόν που μας πέρασε στη Μπνέι Χερζλίγια του Ισραήλ, έχοντας κατά μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά αγώνα.