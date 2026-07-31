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ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η δεύτερη εμφάνιση του «δικεφάλου» (vid)

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη δεύτερη φανέλα του.

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η δεύτερη εμφάνιση του «δικεφάλου» (vid)
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Τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 2026/27 παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, με το λευκό να αποτελεί το βασικό χρώμα της νέας φανέλας και το σύνθημα «Our White, Our Passion» να συνοδεύει την παρουσίασή της.

Η νέα εμφάνιση του «Δικεφάλου του Βορρά» ξεχωρίζει για τον κυρίαρχο λευκό χρωματισμό, ενώ τόσο το έμβλημα του συλλόγου όσο και τα γράμματα έχουν αποτυπωθεί σε μαύρη απόχρωση, δημιουργώντας μία κλασική και ιδιαίτερα κομψή αντίθεση.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα, με τους Ντεσπόντοφ, Μπάμπα, Γερεμέγεφ και Σανταμαρία να αναλαμβάνουν τον ρόλο των πρωταγωνιστών, φορώντας για πρώτη φορά τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΠΑΟΚ.

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