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Ολυμπιακός: Εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μεντιλίμπαρ - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.

Ολυμπιακός: Εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μεντιλίμπαρ - Ποιοι έμειναν εκτός
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Γνωστή έγινε η λίστα του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε ορισμένες επιλογές που προκαλούν αίσθηση.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε συνολικά 25 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων», ωστόσο από αυτή απουσιάζουν αρκετά ονόματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν βασικές επιλογές.

Συγκεκριμένα, εκτός λίστας έμειναν οι Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Αντρέ Λουίς και Κλέιτον, ενώ δεν δηλώθηκε ούτε ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγα.

Οι συγκεκριμένες απουσίες αποτελούν τις σημαντικότερες εκπλήξεις από τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, καθώς ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στη Ναϊμέγκεν.

Αναλυτικά η λίστα

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα

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