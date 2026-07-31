FIFA: Παραιτήθηκε το δεξί χέρι του Ινφαντίνο

Ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), Τζάνι Ινφαντίνο, υπέβαλε σήμερα (31/7) την παραίτησή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πώλησης μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω σχέδιο «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

Ο Κορντέιρο, πρώην τραπεζίτης και πρώην αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επελέγη, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για τη FIFA, ανακοίνωσε την άμεση παραίτησή του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να περιμένει «άπραγος όσο η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η FIFA έχει προτείνει τη δημιουργία μιας θυγατρικής, αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της FIFA Forward Enterprise (FFE), προκειμένου να «τρέχει» το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις άλλες διοργανώσεις της, ενώ ένα μερίδιο μέχρι και 20% θα προσφερθεί σε εξωτερικούς επενδυτές.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: δεν είχα καμία ανάμειξη σε αυτήν την πρόταση και είμαι κατηγορηματικά αντίθετος» τονίζει ο Κορντέιρο σε δήλωσή του και συμπληρώνει: «Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και μια κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος».

Στη δήλωσή του, ο Κορντέιρο απορεί γιατί η FIFA θα εξετάσει το ενδεχόμενο άντλησης 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πουλώντας μέρος του «πιο πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου της», όταν ο οργανισμός βασίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά και δεν έχει χρέη.

Η παραίτησή του έρχεται καθώς οι 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA αντιμετωπίζουν πιέσεις να αποφασίσουν για την αμφιλεγόμενη πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου, με τον Κορντέιρο να λέει ότι «κινδυνεύουν να μείνουν πίσω» εάν δεν την αποδεχτούν.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA έχει επισημάνει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2022 και 2026» πρόσθεσε ο Κορντέιρο, λέγοντας ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε ήδη την οικονομική δυνατότητα να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στις ομοσπονδίες-μέλη από τους υπάρχοντες πόρους της. «Σε αυτό το πλαίσιο, η πώληση ενός μόνιμου μεριδίου από το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του ποδοσφαίρου για την άντληση 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν έχει νόημα».

Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, η αποστολή του Κορντέιρο ήταν να «συμβουλεύσει τη FIFA πάνω σε νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλα τα επίπεδα». Ανακοινώνοντας τον διορισμό του το 2021, ο Ινφαντίνο είχε δηλώσει: «Ο Κάρλος είναι το κατάλληλο άτομο για να μας συμβουλεύσει καθώς εκσυγχρονίζουμε το κανονιστικό μας πλαίσιο και αναπτύσσουμε το άθλημα με τρόπους που προωθούν το ποδόσφαιρο για άνδρες, γυναίκες και νέους σε όλο τον κόσμο».

Ο Κορντέιρο έχτισε μια μακρά καριέρα στον επιχειρηματικό και παγκόσμιο επενδυτικό τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και σε όλη την Ασία, συμβουλεύοντας κυβερνήσεις και μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες στον κόσμο.

Πριν ενταχθεί στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ, ήταν αντιπρόεδρος στην Goldman Sachs και πήρε μεταπτυχιακό τίτλο από το Harvard Business School.