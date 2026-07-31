· Παναθηναϊκός

Κάνγκουα: «Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα» (vid)

Ο Κινγκς Κάνγκουα έκανε την πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Θανάσης Μαργαρίτης

Κάνγκουα: «Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα» (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο του μήνυμα ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έστειλε ο Κινγκς Κάνγκουα, λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος του «τριφυλλιού», με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την απόκτησή του και να τον παρουσιάζει στο κοινό μέσα από ένα ιδιαίτερα ευφάνταστο και πρωτότυπο βίντεο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κάνγκουα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της νέας του ομάδας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κάνγκουα

«Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

https://www.instagram.com/p/DbdnhUkjOUO/
COMMENTS
LATEST NEWS
23:35 ΣΠΟΡ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

22:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

22:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

21:54 ΣΠΟΡ

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

21:01 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

20:53 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη

20:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μπαίνει χειρουργείο ο Μεϊτέ

20:25 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με Σερέλη – Η δήλωση του Έλληνα κόουτς

20:06 CONFERENCE LEAGUE

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την πρόκριση επί της Πάκσι (vid)

19:33 SUPER LEAGUE

Σοκ με Παντελίδη: Κάταγμα κνήμης περόνης και μπαίνει χειρουργείο άμεσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας