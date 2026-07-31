Κάνγκουα: «Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα» (vid)

Το πρώτο του μήνυμα ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έστειλε ο Κινγκς Κάνγκουα, λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από την «πράσινη» ΠΑΕ.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος του «τριφυλλιού», με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την απόκτησή του και να τον παρουσιάζει στο κοινό μέσα από ένα ιδιαίτερα ευφάνταστο και πρωτότυπο βίντεο.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Κάνγκουα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της νέας του ομάδας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κάνγκουα

«Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».