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Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες - Το ποσό της μεταγραφής

 Άρσεναλ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες.

Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες - Το ποσό της μεταγραφής
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Μία... ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται η Άρσεναλ, η οποία φέρεται να έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία, οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν με βελτιωμένη πρόταση και κατάφεραν να πείσουν τη Νιούκαστλ να πει το «ναι» για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου μέσου.

Το συνολικό ποσό της συμφωνίας φέρεται να ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα η Άρσεναλ έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, ο Γκιμαράες θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Βραζιλιάνος χαφ αγωνίζεται στη Νιούκαστλ από τον Ιανουάριο του 2022 και έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος των «καρακαξών». Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 41 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 9 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

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