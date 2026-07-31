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Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα είναι οριστικά ο νέος κεντρικός αμυντικός της Ρόμα.

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει
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Στη Ρόμα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει να γίνει κάτοικος Ρώμης και να φορέσει τη φανέλα των «τζαλορόσι».

Ο Έλληνας στόπερ αποχωρεί από τη Βόλφσμπουργκ, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία, καταγράφοντας συνολικά 66 συμμετοχές, με απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», η Ρόμα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και επιπλέον μπόνους. Ο Κουλιεράκης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2031, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται περίπου στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Το επόμενο βήμα για τον νεαρό αμυντικό είναι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του από τη Ρόμα.

Στη συνέχεια, ο Κουλιεράκης θα ταξιδέψει στην Ουαλία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της νέας του ομάδας, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στο σύνολο των «τζαλορόσι».

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