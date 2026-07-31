Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Η πιο πολυπληθής ελληνική αποστολή της ιστορίας.

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσθαφαιρέσεις στο Ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής, έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.

Τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα, σε άνδρες ή σε γυναίκες, χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.

Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Νο 1) που είναι και κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους και ακολουθούν οι Εμμανουήλ Καραλής (2), Ελίνα Τζένγκο (4), Πένυ Τσινοπούλου (7) και Χρήστος Φραντζεσκάκης (9).

Τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδην γυναικών – λόγω της κατόχου του τίτλου, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη – με τέσσερις συμμετοχές και έπονται με τρεις τα 200 μ. γυναικών, καθώς και το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα δύο αγωνίσματα του βάδην στους άνδρες.

Για όγδοη φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για έβδομη η Κατερίνα Στεφανίδη και για πέμπτη ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη.

Αναλυτικά η αποστολή

1.jpg
2.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν έσκυψε κεφάλι, δεν αναζήτησε άλλοθι και κάνει πράξη το… όνειρο!

07:29 NBA

Συνεχίζει στους Μπακς ο Κούζμα

02:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Παύλου Παντελίδη – Το διάστημα της απουσίας του

02:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

23:59 CHAMPIONS LEAGUE

Με απουσίες και 22 παίκτες η λίστα της Ναϊμέγκεν για Ολυμπιακό

23:35 ΣΠΟΡ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

22:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

22:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

21:54 ΣΠΟΡ

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

21:01 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας