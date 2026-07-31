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Με απουσίες και 22 παίκτες η λίστα της Ναϊμέγκεν για Ολυμπιακό

Η λίστα της Ναϊμέγκεν για τα ματς με τον Ολυμπιακό.

Με απουσίες και 22 παίκτες η λίστα της Ναϊμέγκεν για Ολυμπιακό
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Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Ναϊμέγκεν στις δύο αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή της λίστα, η οποία περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις.

Η NEC δήλωσε στην UEFA συνολικά 22 ποδοσφαιριστές, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να καταθέσει πλήρη λίστα λόγω του περιορισμένου αριθμού παικτών που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της. Η σχετική προθεσμία ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με το τεχνικό επιτελείο να καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός βρίσκονται ο Κόκι Ογκάβα και ο Άνταμ Ταχάουι. Ο Ιάπωνας επιθετικός, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε 9 γκολ και 4 ασίστ και έχει αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απουσίες. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας τέθηκαν επίσης οι Βίλουμ Θορ Βίλουμσον και Βίτο φαν Κρόι.

Αντίθετα, ο προπονητής της Ναϊμέγκεν μπορεί να υπολογίζει κανονικά στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Οι Ντούσαν Τάντιτς, Εμρέ Μορ, Σίερχαους, Μοντέιρο, Μπίσχοφ και Στορμ συμπεριλήφθηκαν στη λίστα και είναι διαθέσιμοι για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Στους απόντες βρίσκεται και ο Περ Σουρς. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και χρειάζεται ακόμη χρόνο προκειμένου να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Η λίστα

Τερματοφύλακες: Γκονσάλο Κρετάθ, Γιοπ Χένεστε.

Αμυντικοί: Μπραγιάν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Άουβεγιαν, Μπραμ Νάουτινκ, Τομπίας Στορμ, Ντέβερον Φόνβιλ, Γιασίν Ελ Άλντι Μοσλίχ.

Μέσοι: Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαρεεν, Κοντάι Σάνο, Ζαμίρο Μοντέιρο, Τζάρον Τσέρι, Εμρέ Μορ.

Επιθετικοί: Νοέ Λεμπρετόν, Κλεμάν Μπίσοφ, Ντούσαν Τάντιτς, Κάι Σιέρχαους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουαΐσα.

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