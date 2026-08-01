Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

Ο Βραζιλιάνος δήλωσε πως πήγε στο Μαϊάμι γιατί απλά ήθελε να γίνει συμπαίκτης του Αργεντινού!

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κασεμίρο είναι Βραζιλιάνος. Αυτό, όμως, δεν τον σταμάτησε στο να αναγνωρίσει το μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι. Φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «Θεό του ποδοσφαίρου», ενώ ξεκαθάρισε πως ο «πούλγκα» είναι η αιτία που πήρε την απόφαση να πάει στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο άσος της «σελεσάο» στα 34 του άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάει στο Μαϊάμι, ενώ με τον Μέσι υπήρξε αντίπαλος στην Ισπανία, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Είναι βέβαιο ότι αν βρίσκομαι εδώ, είναι χάρη σε εκείνον. Ήρθα για να τον βοηθήσω, όπως και την Ίντερ Μαϊάμι», δήλωσε ο Κασεμίρο και συνέχισε:

«Είναι αδύνατο να τον σταματήσεις. Δεν τα κατάφερα ποτέ. Πάντα χρειαζόμουν τη βοήθεια των συμπαικτών μου. Ακόμη και στις δύο πρώτες προπονήσεις που κάναμε μαζί, είναι ξεκάθαρο ότι είναι αδύνατο να τον σταματήσεις.

Θέλω να απολαύσω το γεγονός ότι θα είμαι μαζί του, να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους και να γίνει ακόμη καλύτερος απ' ό,τι είναι ήδη. Είναι ένας από τους θεούς, αν όχι ο θεός του ποδοσφαίρου».

COMMENTS
LATEST NEWS
08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν έσκυψε κεφάλι, δεν αναζήτησε άλλοθι και κάνει πράξη το… όνειρο!

07:29 NBA

Συνεχίζει στους Μπακς ο Κούζμα

02:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Παύλου Παντελίδη – Το διάστημα της απουσίας του

02:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

23:59 CHAMPIONS LEAGUE

Με απουσίες και 22 παίκτες η λίστα της Ναϊμέγκεν για Ολυμπιακό

23:35 ΣΠΟΡ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

22:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

22:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

21:54 ΣΠΟΡ

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

21:01 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας