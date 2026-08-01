· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Παύλου Παντελίδη – Το διάστημα της απουσίας του

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση του Παύλου Παντελίδη.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Παύλου Παντελίδη – Το διάστημα της απουσίας του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην ποδοκνημική του Παύλου Παντελίδη, με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να ξεκινά πλέον τη διαδικασία της αποκατάστασής του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «πρασίνων», Διονύση Χίσσα, σε συνεργασία με τον ιατρό της ομάδας, Χάρη Λάλο, ενώ προηγήθηκε ο απαραίτητος κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη συντριπτικό κάταγμα περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, καθώς και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, τραυματισμοί που κατέστησαν αναγκαία την άμεση χειρουργική αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού, ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας υπολογίζεται από τέσσερις έως έξι μήνες, με την πορεία της ανάρρωσης να παρακολουθείται στενά και να επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν έσκυψε κεφάλι, δεν αναζήτησε άλλοθι και κάνει πράξη το… όνειρο!

07:29 NBA

Συνεχίζει στους Μπακς ο Κούζμα

02:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Παύλου Παντελίδη – Το διάστημα της απουσίας του

02:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

23:59 CHAMPIONS LEAGUE

Με απουσίες και 22 παίκτες η λίστα της Ναϊμέγκεν για Ολυμπιακό

23:35 ΣΠΟΡ

Πρωταθλήτρια κόσμου η Εθνική κορασίδων στο πόλο!

23:19 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σύντομα εξελίξεις για χαφ - Άμεση ανάγκη πλέον για εξτρέμ

22:47 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί

22:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή (2/8) στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ

21:54 ΣΠΟΡ

Η αποστολή τη Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Συνεχίζει στη Ρόμα ο Κουλιεράκης - Το συμβόλαιο που θα υπογράψει

21:01 EUROLEAGUE

Πετρούσεφ: «Σωστή η αποχώρησή μου από τον Ολυμπιακό μετά την άφιξη του Βεζένκοφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας