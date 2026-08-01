Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Παύλου Παντελίδη – Το διάστημα της απουσίας του

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην ποδοκνημική του Παύλου Παντελίδη, με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να ξεκινά πλέον τη διαδικασία της αποκατάστασής του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «πρασίνων», Διονύση Χίσσα, σε συνεργασία με τον ιατρό της ομάδας, Χάρη Λάλο, ενώ προηγήθηκε ο απαραίτητος κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη συντριπτικό κάταγμα περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, καθώς και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, τραυματισμοί που κατέστησαν αναγκαία την άμεση χειρουργική αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού, ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας υπολογίζεται από τέσσερις έως έξι μήνες, με την πορεία της ανάρρωσης να παρακολουθείται στενά και να επανεκτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.